Кабмин назначил руководителя аппарата премьера

Должность заняла Екатерина Литвинчова, которая до назначения была координатором международной общественной организации Global Ukrainians.

Кабинет министров Украины назначил Екатерину Литвинчову руководителем Аппарата премьер-министра с 3 сентября 2019 года. Читайте такжеРябошапка уволил Матиоса с должности главного военного прокурора и исключил его из ГПУ Соответствующее распоряжение от 2 сентября 2019 г. № 695-р обнародовано на Правительственном портале. Ранее Литвинчова была координатором международной общественной организации Global Ukrainians. Как сообщал УНИАН, 29 августа Верховная Рада Украины "пакетным" голосованием назначила членов Кабинета министров Украины.

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