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Кабмин назначил руководителя аппарата премьера

13:13, 03 сентября 2019
Политика
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Екатерина Литвинчова стала руководителем аппарата премьера / фото forum.o2.ua

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Соответствующее распоряжение от 2 сентября 2019 г. № 695-р обнародовано на Правительственном портале.

Ранее Литвинчова была координатором международной общественной организации Global Ukrainians.

Как сообщал УНИАН, 29 августа Верховная Рада Украины "пакетным" голосованием назначила членов Кабинета министров Украины.

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Теги: #премьер-министр