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Средний возраст 39 лет: украинское правительство стало самым молодым в Европе

12:22, 03 сентября 2019
Политика
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Со средним возрастом в 39 лет новое украинское правительство является самым молодым в Европе / фото УНИАН

Об этом сообщает DW, проанализировав составы десятков правительств стран Европы.

Украинские министры на 6−10 лет моложе своих коллег из стран Балтии, Финляндии и Беларуси и в среднем на 20 лет моложе, чем министры в Испании или Португалии.

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Во Франции средний возраст — 56 лет. Это вдвое больше, чем возраст самого молодого украинского чиновника — вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Вместе с ровесником, эстонским министром экономики Виргиниусом Синкевичусом, 28-летний Федоров является самым молодым министром Европы.

Похожий по среднему возрасту — около 40 лет — состав действующего правительства в Армении.

Напомним, 29 августа новоизбранная Верховная Рада сформировала новый Кабмин во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

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Теги: #правительство Украины