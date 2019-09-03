Средний возраст 39 лет: украинское правительство стало самым молодым в Европе

Украинские министры на 6−10 лет моложе своих коллег из стран Балтии, Финляндии и Беларуси и в среднем на 20 лет моложе, чем министры в Испании или Португалии.

Новое украинское правительство, средний возраст которого составляет 39 лет, на данный момент является самым молодым в Европе.

Об этом сообщает DW, проанализировав составы десятков правительств стран Европы.

Украинские министры на 6−10 лет моложе своих коллег из стран Балтии, Финляндии и Беларуси и в среднем на 20 лет моложе, чем министры в Испании или Португалии.

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Во Франции средний возраст — 56 лет. Это вдвое больше, чем возраст самого молодого украинского чиновника — вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Вместе с ровесником, эстонским министром экономики Виргиниусом Синкевичусом, 28-летний Федоров является самым молодым министром Европы.

Похожий по среднему возрасту — около 40 лет — состав действующего правительства в Армении.

Напомним, 29 августа новоизбранная Верховная Рада сформировала новый Кабмин во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.