Порошенко уволил посла Украины в США, назначенного еще Януковичем

Соответствующий указ главы государства от 14 апреля опубликован на президентском сайте.

Как сообщал УНИАН, экс-президент Виктор Янукович назначил Моцика послом Украины в США 11 июня 2010 года.

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15 ноября 2010 года Моцик был назначен послом Украины в Антигуа и Барбуда (по совместительству), 14 сентября 2011 года - послом Украины в Республике Тринидад и Тобаго (по совместительству).