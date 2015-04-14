Порошенко уволил посла Украины в США, назначенного еще Януковичем
17:36, 14 апреля 2015Политика
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Порошенко уволил Александра Моцика с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах, а также с должностей посла в Антигуа и Барбуда и в Республике Тринидад и Тобаго.
Янукович назначил Моцика послом Украины в США в 2010 году / УНИАН
Соответствующий указ главы государства от 14 апреля опубликован на президентском сайте.
Как сообщал УНИАН, экс-президент Виктор Янукович назначил Моцика послом Украины в США 11 июня 2010 года.
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15 ноября 2010 года Моцик был назначен послом Украины в Антигуа и Барбуда (по совместительству), 14 сентября 2011 года - послом Украины в Республике Тринидад и Тобаго (по совместительству).
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