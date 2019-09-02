Кабмин ликвидирует экономическое подразделение Нацполиции – премьер

Ликвидация экономического подразделения Нацполиции было одним из предвыборных обещаний Владимира Зеленского, напомнил Гончарук.

Кабинет министров на сегодняшнем заседании примет решение о ликвидации экономического подразделения Национальной полиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом перед заседанием Кабмина сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

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"Сегодня фактически первым решением нашего нового правительства будет инициатива – сегодня мы получили от Министерства внутренних дел проект, согласно которому ликвидируется экономическое подразделение в Национальной полиции", – сказал он.

Премьер напомнил, что это было одним из обещаний президента Владимира Зеленского.

Также Гончарук отметил, что ожидает решения Верховной Рады о создании специального органа, который теперь будет заниматься экономическими преступлениями.

Кроме того, глава правительства ожидает, что Служба безопасности будет подражать этому примеру и ликвидирует свой аналогичный подраздел.

Как сообщал УНИАН, перед своим назначением с трибуны Верховной Рады 29 августа Гончарук заявил, что главной задачей нового правительства является экономический рост.