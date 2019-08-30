Экс-депутат Госдумы озвучил вероятную причину задержки с обменом заключенными

Политик заявил, что возникли проблемы, связанные с документами.

Обмен пленными между Россией и Украиной задерживается из-за проблемы, связанной с документами.

Такую информацию со ссылкой на свои источники озвучил российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, передает «Обозреватель». По его данным, скоро Олег Сенцов и другие украинские политзаключенные вернутся домой.

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"Мои источники в России говорят о том, что всех, кого должны были обменять, доставили в аэропорт. До этого было абсолютно все готово. Насколько я понимаю, часть уже находится на территории Украины", – сообщил Пономарев.

По его словам, возникли проблемы, связанные с документами – "просьбами о помиловании и всем остальным".

"Это чувствительный момент, потому что подписание каких-либо документов означат признание российской юрисдикции. Наши ребята там люди принципиальные, настроены очень четко, и никаких уступок делать не хотят. Думаю, нам надо набраться терпения. И они скоро вернутся", – добавил Пономарев.

Он подчеркнул, что переговоры – это очень конфиденциальный, даже "интимный" процесс, и любые публичные заявления могут повлиять на него не лучшим образом.

По мнению Пономарева, Кремль подаст историю освобождения украинцев выгодным для себя образом.

"Их же не отпустили, их поменяли на российскую агентуру... Путин не будет говорить в России, что раньше он считал Сенцова террористом, а сейчас считает невинно пострадавшим. Он как и раньше будет говорить, что тот преступник. Но мол, "невинных людей в Украине взяли в заложники, а мы своих не бросаем" и надо было на них обменять", – пояснил российский оппозиционер.