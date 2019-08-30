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Сенцов и другие политзаключенные должны были прибыть в Киев в 5 утра – росСМИ

05:24, 30 августа 2019
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом он сообщил в своем телеграм-канале в пятницу.

"В 5 утра самолет с освобожденными украинцами, включая Сенцова и моряков, должен приземлиться в Киеве", - написал Венедиктов.

Как сообщал УНИАН, новоназначенный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в пятницу ночью сообщил, что между Украиной и Россией начался обмен пленными.

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Новость в сюжете: Возможный обмен пленными между Украиной и Россией
Теги: #Сенцов#обмен пленными