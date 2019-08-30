Сенцов и другие политзаключенные должны были прибыть в Киев в 5 утра – росСМИ
05:24, 30 августа 2019Политика
139 0
По данным Алексея Венедиктова, среди политзаключенных - Олег Сенцов и украинские моряки.
Иллюстрация / REUTERS
Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что самолет с освобожденными украинцами должен был приземлится в пять утра в Киеве.
Читайте такжеВ пятницу состоится обмен пленными между Украиной и Россией - экс-депутат Госдумы РФ
Об этом он сообщил в своем телеграм-канале в пятницу.
"В 5 утра самолет с освобожденными украинцами, включая Сенцова и моряков, должен приземлиться в Киеве", - написал Венедиктов.
Как сообщал УНИАН, новоназначенный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в пятницу ночью сообщил, что между Украиной и Россией начался обмен пленными.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Возможный обмен пленными между Украиной и Россией