Сенцов и другие политзаключенные должны были прибыть в Киев в 5 утра – росСМИ

По данным Алексея Венедиктова, среди политзаключенных - Олег Сенцов и украинские моряки.

Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что самолет с освобожденными украинцами должен был приземлится в пять утра в Киеве.

Читайте такжеВ пятницу состоится обмен пленными между Украиной и Россией - экс-депутат Госдумы РФ

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале в пятницу.

"В 5 утра самолет с освобожденными украинцами, включая Сенцова и моряков, должен приземлиться в Киеве", - написал Венедиктов.

Как сообщал УНИАН, новоназначенный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в пятницу ночью сообщил, что между Украиной и Россией начался обмен пленными.