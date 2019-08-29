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"Слуга народа" предложила избрать Разумкова председателем парламента

15:04, 29 августа 2019
Политика
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Депутатам было предложено перейти к обсуждению кандидатуры Разумкова / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, других кандидатур на должность спикера никто предлагал.

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Депутатам было предложено перейти к обсуждению кандидатуры Разумкова.

В то же время представители "Европейской солидарности" возмутились, что им не предоставили соответствующие материалы об избрании председателя ВР.

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Теги: #Верховная Рада#Дмитрий Разумков