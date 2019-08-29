"Слуга народа" предложила избрать Разумкова председателем парламента

Других кандидатур на должность спикера никто предлагал.

Фракция "Слуга народа" предложила избрать Дмитрия Разумкова председателем парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, других кандидатур на должность спикера никто предлагал.

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Депутатам было предложено перейти к обсуждению кандидатуры Разумкова.

В то же время представители "Европейской солидарности" возмутились, что им не предоставили соответствующие материалы об избрании председателя ВР.