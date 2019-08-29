В ОБСЕ после освобождения Вышинского призвали Россию освободить Сущенко и Сенцова

28 августа Киевский апелляционный суд выпустил Вышинского из-под стражи под личное обязательство, в рамках процесса обмена.

Представитель ОБСЕ по свободе медиа Арлем Дезир прокомментировал судебное решение об освобождении из СИЗО главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, призвав российскую сторону освободить украинцев Романа Сущенко и Олега Сенцова.

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Соответствующее заявление появилось на сайте ОБСЕ. Дезир отметил, что ранее неоднократно призывал освободить Вышинского. Он также призвал снять с него все обвинения на очередном судебном заседании, которое должно состояться 16 сентября.

«В связи с этим, я также призываю освободить всех задержанных журналистов и авторов в регионе ОБСЕ, в частности, Романа Сущенко и Олега Сенцова в России», – заявил Дезир.

Как сообщал УНИАН, задержанному 15 мая 2018 года в Киеве Вышинскому инкриминируют совершение государственной измены и ведение подрывной информационной деятельности против Украины. 4 апреля Подольский районный суд столицы начал рассматривать дело Вышинского по существу. 19 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к обмену незаконно осужденного в РФ режиссера Олега Сенцова, который содержится в российской колонии, на Вышинского.

28 августа Киевский апелляционный суд выпустил Вышинского из-под стражи под личное обязательство.

В Генеральной прокуратуре Украины подтвердили информацию о том, что главного редактора РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского освободили из-под стражи в рамках процесса по обмену удерживаемыми лицами.