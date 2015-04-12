Украина упростит процедуру предоставления гражданства активистам из РФ - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал законодательную инициативу, которая должна упростить процедуру предоставления украинского гражданства преследуемым в России активистам.

Об этом он заявил сегодня после посещения храмов по случаю Пасхи, передает Радио Свобода.

«Нынешние процедуры предоставления гражданства не позволяют мне этого делать, но я внесу изменения в закон, чтобы мы имели возможность предоставлять политическое убежище тем, кто реально подвергается политическому преследованию за защиту украинской позиции. Я упрощу это», - пообещал президент.

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По его словам, в настоящее время законом предусмотрены в таких случаях «серьезные ограничения», и необходимо доказать, «что именно этот гражданин представляет особый и важный публичный интерес для Украины».

Радио Свобода отмечает, что процесс предоставления гражданства Украины россиянам, которым на родине грозит преследование за проукраинскую позицию, сейчас очень затруднен. Почти год понадобился для получения гражданства Украины 27-летнему Илье Богданову, который принимает участие в антитеррористической операции на востоке страны.

По данным Радио Свобода, которое ссылается на Государственную миграционную службу, около 400 граждан России просят убежище в Украине. Но сами россияне, которые переехали в Украину, считают, что количество их сограждан в стране насчитывает несколько тысяч человек. Первая волна переселения российских интеллектуалов в Украину началась после Помаранчевой революции, следующая хлынула в Украину после Революции достоинства и начала российской агрессии в Крыму и на Донбассе.