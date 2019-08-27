Партия Порошенко предложила свою кандидатуру на должность вице-спикера Рады

Фракция "Европейская солидарность" письменно передала свое предложение руководителю Подготовительной депутатской группы Дмитрию Разумкову.

Партия "Европейская солидарность" предлагает на должность вице-спикера Верховной Рады IX созыва национального лидера крымских татар Мустафу Джемилева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил новоизбранный депутат от "ЕС" Артур Герасимов.

"Сегодня состоялось заседание фракции политической партии "Европейская солидарность"... И единогласно, при одном воздержавшемся человеке мы приняли решение на должность вице-спикера выдвигать украинскую легенду Мустафу Джемилева", - заявил Герасимов.

Он добавил, что фракция письменно передала это предложение руководителю Подготовительной депутатской группы Дмитрию Разумкову.

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"Сегодня, я думаю, это может быть вынесено на заседание подготовительной группы и может быть принято решение", - добавил Герасимов.

Ранее сообщалось, что партия "Европейская солидарность" может предложить на должность заместителя председателя Верховной Рады Михаила Забродского.

Как сообщал УНИАН, 20 августа представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что партии "Батькивщина" и "Голос" отказались от должности заместителя председателя Верховной Рады.

22 августа новоизбранный народный депутат от "Батькивщины" Андрей Кожемякин заявил, что "Батькивщина" предложила своего кандидата на должность заместителя главы Верховной Рады, однако не уточнил его фамилию.

Депутаты-самовыдвиженцы предлагают на пост вице-спикера парламента кандидатуру Ирины Констанкевич, избранную в округе №23 (Волынская область).