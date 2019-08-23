У Порошенко на пост вице-спикера новой Рады продвигают генерала Забродского

Кроме партий, претендентов в кресло заместителя спикера называют мажоритарщики.

Партия «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко, по предварительной информации, предлагает на пост заместителя председателя Верховной Рады Михаила Забродского.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили источники в партии.

Читайте такжеВице-спикер и главы трех комитетов: у Бойко рассказали, какие должности хотят занять в новой РадеВ то же время официально представители партии отказываются называть кандидатуру и отмечают, что еще возможна замена.

На неоднократный соответствующий вопрос журналистов председатель Подготовительной депутатской группы, новоизбранный народный депутат от партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что несмотря на отказ от выдвижения кандидатур на эту должность партиями «Голос» и «Батькивщина», есть и другие кандидатуры, в частности от «Европейской солидарности», а также две кандидатуры называют народные депутаты, избранные в мажоритарных округах.

Как сообщал УНИАН, бывший командующий Десантно-штурмовых войск, генерал-лейтенант Забродский есть среди членов временного президиума парламента от партии «Европейская солидарность».