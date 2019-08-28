Украина имеет уникальный шанс запустить самый действенный инструмент в борьбе с коррупцией

Эксперт объяснил, почему важно начать процесс становления института обличителей именно из обличителей коррупции.

В случае принятия соответствующих законодательных изменений относительно обличителей коррупции в Украине будет запущен самый действенный во всем мире инструмент борьбы с коррупцией - институт обличителей коррупции.

Об этом заявил эксперт Фонда Инноваций и Развития (IDF) Украина, один из соавторов законопроектов относительно обличителей коррупции Роман Жовнир.

Такой инструмент как разоблачители коррупции достаточно эффективно себя зарекомендовал во всем мире, где разоблачители коррупции помогли сэкономить государству десятки миллиардов долларов. И при этом сами получают процент от возвращенного ущерба.

“Украина действительно сейчас имеет уникальный шанс получить надежный инструмент в борьбе с коррупцией, а с другой стороны гарантировать обличителям коррупции не только надежную защиту, но и финансовое вознаграждение”, - отметил Роман Жовнир и добавил, что кроме действенного инструмента борьбы разоблачители коррупции является еще и важным предохранителем коррупционных рисков. Привлечение обличителей к выявлению коррупции положительно влияет на снижение ее уровня в обществе. Это подтверждают и исследования международной организации по защите разоблачителей.

“Если люди перестанут молчать о коррупционных правонарушениях, свидетелями которых они стали, то каждый потенциальный коррупционер еще хорошо подумает, прибегать ли ему к коррупционным действиям или нет. Сейчас же коррупционеров такой важный предохранитель как обычные люди не ограничивает. Имею надежду, что новый закон это изменит и сообщать о коррупции будет не только правильным действием, но и выгодным”, - сказал Роман Жовнир.

Также эксперт объяснил, почему важно начать процесс становления института обличителей именно из обличителей коррупции.

“Потому что сейчас из всех правоохранительных органов уровень доверия граждан Украины к антикоррупционным органам, в том числе НАБУ, самый высокий. А это значит, что инструмент обличителей коррупции может реально сработать. В то время как введение института обличителей других правонарушений может разбиться в начале из-за неготовности соответствующих органов оперативно и эффективно реагировать на сообщения обличителей!”, - сказал Роман Жовнир.

Напомним, 19 августа в Офисе президента Украины под руководством заместителя председателя ОПУ Руслана Рябошапки состоялось обсуждение представителями общественных организаций и международными партнерами Украины в сфере борьбы с коррупцией, наработанных изменений в законодательство относительно обличителей коррупции.

Соавторами законопроектов относительно обличителей являются представители Института прикладных гуманитарных исследований, Фонда Инноваций и развития (IDF), а также проекта USAID “Поддержка организаций-лидеров в противодействии коррупции в Украине“ (SACCI).

Соответствующие законопроекты, подготовленные с учетом предвыборных обязательств Владимира Зеленского, будут внесены Президентом как неотложные для внеочередного рассмотрения парламентом.