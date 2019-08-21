В партии "Слуга народа" назвали дату объявления имени нового премьер-министра

По словам Давида Арахамии, один человек из нынешнего состава Кабмина точно останется в новом правительстве.

Избранный народный депутат, возможный руководитель будущей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что 29 августа, в день первого заседания Верховной Рады 9-го созыва, станет известно имя нового премьер-министра Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

По его словам, 29 августа Украина ждет перемен.

На вопрос, когда Украина узнает имя нового премьер-министра, Арахамия ответил: «29-го (августа - УНИАН). Думаю, что 29-го все узнают очень много».

«Кто останется (из нынешнего состава Кабмина - УНИАН)... Я точно знаю, что один человек 100% (останется - УНИАН)», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, будущие народные депутаты Украины согласовали схему размещения депутатских фракций и групп в сессионном зале парламента.