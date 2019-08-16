Суд в Москве отклонил апелляции на продление ареста еще пятерых украинских моряков

Апелляционная инстанция Московского городского суда оставила под стражей Владимира Терещенко, Андрея Шевченко, Романа Мокряка, Андрея Оприско и Сергея Цибизова.

Апелляционная инстанция Московского городского суда оставила без изменения постановление Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей в отношении еще пятерых военнопленных украинских моряков.

Об этом координатор группы адвокатов военнопленных моряков Николай Полозов сообщил на своей странице в Facebook.

"Апелляционная инстанция Московского городского суда рассмотрела в закрытом судебном заседании апелляционные жалобы адвокатов второй группы военнопленных украинских моряков на защиту Владимира Терещенко, Андрея Шевченко, Романа Мокряка, Андрея Оприско и Сергея Цибизова", – написал Полозов.

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"Суд апелляционной инстанции оставил постановление Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей в отношении второй группы военнопленных украинских моряков без изменения", – отметил адвокат.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

5 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины к РФ, которым суд обязал Россию освободить захваченных моряков и судна. Согласно решению, Россия до 25 июня должна была проинформировать суд о выполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов.

Россия отказалась выполнить приказ Трибунала ООН. В МИД РФ заявили, что у Международного трибунала ООН по морскому праву нет юрисдикции рассматривать требования Украины об освобождении захваченных военных судов и моряков.

9 июля российское следствие предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам.

С 23 июля военнопленные украинские моряки начали знакомиться с материалами возбужденного против них уголовного дела.

В середине июля Лефортовский райсуд Москвы до 24 октября продлил сроки содержания украинцев под стражей.

Сегодня, 16 августа, Апелляционная инстанция Московского городского суда оставила под стражей Михаила Власюка, Сергея Попова, Андрея Драча, Богдана Головаша, Дениса Гриценко и Вячеслава Зинченко.