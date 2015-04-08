Польша поддерживает предоставление Украине безвизового режима с ЕС – Коморовский

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Польши Бронислав Коморовский заявил сегодня во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

Коморовский отметил, что последовательно поддерживает все попытки Украины стать частью структур западных стран.

Читайте такжеУкраине не дадут безвизовый режим на саммите в Риге - посол ЕС

"Это также польская позиция в вопросе безвизового режима. Это будет вопрос Рижского саммита («Восточного партнерства»). Польша здесь принимает однозначно проукраинскую позицию, и мы уверены, что есть возможность получить этот режим, и есть возможность получить позицию всего Европейского Союза, который политически будет принимать решение о безвизовом режиме и режиме для Украины", - отметил Коморовский.

По его словам, безвизовое движение может принести только пользу.