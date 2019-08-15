Суд оставил экс-начальника одесской полиции Головина под домашним арестом

Апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства и прокуроров, и адвокатов.

Коллегия судей Киевского апелляционного суда оставила в силе решение суда первой инстанции о круглосуточном домашнем аресте экс-начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом, суд отказал в удовлетворении ходатайства и прокуроров, и адвокатов Головина.

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Как сообщал УНИАН, 25 июля в Одессе задержали Головина, который вместе с другими лицами, в частности со своим экс-заместителем, подозревается в присвоении контрафактных сигарет на 50 млн грн.

26 июля Соломенский райсуд Киева избрал Головину меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток с ношением электронного браслета. Срок действия меры пресечения - до 25 сентября.

Адвокаты просили апелляционный суд отменить любую действующую меру пресечения для Головина (домашний арест), поскольку считают, что задержан он был незаконно, а следовательно - незаконным было решение суда первой инстанции о мере пресечения.

Прокуроры, в свою очередь, обратились в суд с ходатайством избрать более жесткую меру пресечения для Головина - содержание под стражей с возможностью внесения залога в 23 млн 133 тыс. грн.