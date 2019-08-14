Разумков ответил, продолжит ли практику Парубия в борьбе с выступлениями нардепов на русском

Сегодня на заседании Подготовительной депутатской группы народный депутат Вадим Рабинович взял слово и начал говорить на русском языке.

Разумков надеется, что убедит русскоязычных депутатов выступать только на украинском языке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сообщил на брифинге, отвечая на вопрос, продолжит ли он практику предыдущего спикера Андрея Парубия, который выключал микрофон народным депутатам, которые выступали на русском языке.

Он заявил, что надеется, что все же депутаты новоизбранного парламента будут соблюдать закон о Регламенте Верховной Рады и выступать на государственном языке.

"Я попробую сделать так, чтобы мне не приходилось это делать (выключать микрофон - УНИАН)", - отметил Разумков.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 августа, на заседании Подготовительной депутатской группы народный депутат Вадим Рабинович взял слово и начал говорить на русском языке. На это отреагировала Ирина Геращенко. "Я хочу напомнить уважаемому коллеге господину Рабиновичу, что у нас вступил в действие закон о языке, и мы просим Вас выступать на украинском языке во время работы нашей согласительной группы", - сказала она.

На что Рабинович заявил: "Я хочу ответить представителю «Блока Порошенко»: в законах этого не сказано".

В свою очередь Разумков отметил, что Геращенко права, поскольку выступления народных депутатов на государственном языке предусмотрены законом о Регламенте Верховной Рады.

После этого Рабинович потребовал, чтобы ему сообщили, каким именно положением Регламента предусмотрена обязанность депутатов выступать на украинском языке. Разумков ему ответил, что речь идет о ст. 2 пункт 3 Регламента ВР. Несмотря на это Рабинович продолжил говорить на русском языке.