"В законах не сказано": Рабинович устроил скандал на заседании из-за русского языка

Геращенко и Разумков напомнили представитель "Оппозиционной платформы - За життя" о языковом законодательстве и регламенте Верховной Рады.

Новоизбранный народный депутат Вадим Рабинович отказывается говорить на украинском языке на заседании Подготовительной депутатской группы.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе заседания группы слово взял новоизбранный депутат от "Оппозиционной платформы - За життя" Рабинович и начал говорить по-русски.

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На это отреагировала новоизбранный народный депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Я хочу напомнить уважаемому коллеге господину Рабиновичу, что у нас вступил в действие закон о языке, и мы просим Вас выступать на украинском языке во время работы нашей согласительной группы", - сказала она.

На это Рабинович заявил: "Я хочу ответить представителю "Блока Порошенко»: в законах этого не сказано".

В свою очередь председатель партии "Слуга народа", председательствующий на заседании группы, Дмитрий Разумков отметил, что Геращенко права, поскольку выступления народных депутатов на государственном языке предусмотрены законом о регламенте Верховной Рады.

После этого Рабинович потребовал, чтобы ему сообщили, каким именно положением регламента предусмотрена обязанность депутатов выступать на украинском языке.

Разумков ему ответил, что речь идет о ст. 2 пункт 3 регламента ВР.

Несмотря на эти слова Разумкова Рабинович продолжил говорить по-русски.