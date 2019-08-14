Медведчук не будет выдвигаться в вице-спикеры Рады - Рабинович

В ОПЗЖ будут настаивать на том, чтобы оппозиции отдали должность вице-спикера.

Представитель «Оппозиционного платформы - За жизнь» Вадим Рабинович считает, что оппозиции нужно отдать комитеты парламента по вопросам бюджета, Регламента и свободы слова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам перед началом заседания Подготовительной депутатской группы.

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Рабинович привел пример, что в Германии представители власти возглавляют 14 комитетов, а оппозиции - 10.

На вопросы, какие, по его мнению, парламентские комитеты в Украине должны быть отданы оппозиции, Рабинович ответил: «Не по моему мнению, это все записано во всех положениях, законах, и есть практика. Обычно, в любой стране мира оппозиция имеет бюджетный комитет, регламентный комитет, оппозиция имеет комитет свободы слова. Для начала хотя бы так».

В отношении председателя политического совета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука Рабинович отметил: «Медведчук не будет выдвигать свою кандидатуру, и наша партия не будет его выдвигать по той простой причине, что он уже был и вице-спикером, и первым вице-спикером, и сегодня он сосредоточен на партийной работе. Он это умеет, знает и на этом сосредоточен».

В свою очередь, представитель ОПЗЖ Александр Пузанов подчеркнул, что оппозиция обычно получает должность вице-спикера парламента, на чем в политсиле также будут настаивать.