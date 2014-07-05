СБУ задержала двух россиян и белоруса, которые финансировали одесский «антимайдан»

Как сообщает пресс-центр СБУ, установлено, что указанные лица прибыли в Одессу в конце июня с.г. для выполнения спецзадания российской разведки – развернуть широкую работу по организации акций протеста с целью дестабилизации социально-политической ситуации во всем регионе.

Используя тактику распространения слухов и дезинформации, спекулируя недовольством части граждан из-за социально-бытовых проблем, российские агенты через контакты с местными сепаратистами готовили группы радикально настроенных граждан для проведения акций, изготовляли и распространяли агитки с призывами выходить на митинги, подстрекали население к массовым беспорядкам.Читайте такжеСБУ задержала двух россиян и белоруса с оружием, которые следовали для помощи сепаратистам в Донецк

Путем подкупа «карманных СМИ» злоумышленники распространяли «панические настроения» через проплаченные ленты новостей, публикации в прессе, сюжеты на телевидении. После каждой проведенной акции злоумышленники должны были посылать своим иностранным кураторам фотоотчеты.

Установлено также, что именно эти «гастролеры» по указанию иностранной стороны осуществляли финансирование так называемого «антимайдана» на Куликовом поле Одессы.