Валенса допустил распад России и сокращение ее населения до 20 миллионов человек

Об этом он рассказал в интервью изданию «Экономическая правда».

«В России - минимум 60 народов. Она может распасться и остаться с населением 20 млн человек», - сказал Валенса.

По его словам, если это произойдет, то страны, которые образуются на территории России, могут создать «свой ЕС».

«Последует объединение новых государств, но уже на других принципах. Произойдет выравнивание темпов развития экономик, страны начнут открываться для сотрудничества в различных конфигурациях», — рассказал Валенса.

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Кроме того, Валенса считает, что Россия отстала от Запада на 30-50 лет и никогда не была свободной и демократичной страной.

«Россия никогда не жила согласно принципам западного мира. Своими действиями Путин проверяет на прочность европейскую и мировую солидарность», — объяснил польский политик.

На вопрос о том, какие защитные меры должен предпринимать Запад в связи с агрессией со стороны России, Валенса ответил: «Все, которые возможны. Вплоть до ввоза атомных ракет. Важно показать, что они у нас есть, и они лучше, чем в России. Чтобы его (Путина – ред.) напугать. Он нас пугает "Градами" - мы должны напугать его другим, более совершенным, оружием».