Валенса: Олигархи сами справятся с Путиным, если Запад будет солидарным

Об этом бывший президент Польши Лех Валенса сказал в интервью Gazeta Wyborcza, передает Европеская правда.

"У НАТО гораздо лучший ядерный потенциал, чем был у Советского союза, однако альянс никому не угрожает, потому что знает, что та эпоха уже прошла. Поэтому Россия в таком случае обречена на провал", - считает он.

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По словам экс-президента Польши, рано или поздно Россия проигрывает, и если Запад будет солидарным, то в его силах ускорить эти процессы.

"Мы можем сыграть на этой отсталости России. Она имеет большой потенциал и нужна как Европе, так и миру. Мы должны помочь РФ присоединиться к западным странам", - отметил Валенса.

Однако, по его мнению, это будет невозможно, если Россией будет руководить Владимир Путин.

"Если мы будем солидарны, они сами справятся с Путиным. Он наносит значительный ущерб своим олигархам, они вынуждены будут что-то придумать", - сказал он.

Однако, по мнению Валенсы, пока до этого не дошло, потому что Запад не солидарен.