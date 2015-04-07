Борьба с коррупцией начинается не с прямых эфиров, а с подачи в прокуратуру - депутат

Борьба с коррупцией начинается не с агитационных палаток и не с прямых эфиров, а с подачи в прокуратуру и возбуждения уголовных дел.

Об этом заявил лидер Единого Центра, народный депутат Украины Виктор Балога на своей странице в Facebook

«Смотрю на то, что происходит в Верховной Раде, и понимаю, что нам не нужна внешняя агрессия - мы здесь сами все развалим. Поэтому, вражеские солдаты могут спокойно идти на отдых - у нас тут в Киеве и так хватает тех, кто воюет против Украины, и тех, кто им помогает», - заявил политик.

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Он отметил, что всячески поддерживает и голосует за все законопроекты, которые направлены на борьбу с коррупцией.

«Я за то, чтобы тепло не стоило украинцам больше половины их семейного бюджета. Но то, что сегодня происходило в парламенте, не имеет абсолютно ничего общего, ни с борьбой с коррупцией, ни с отстаиванием прав социально незащищенных», - уверен народный депутат.

Также, по мнению политика, удешевление коммунальных услуг начинается с внедрения энергетически сберегательных технологий и перехода на альтернативные источники энергии. Но не с популистских выступлений с трибуны парламента, где кто-то пытается убедить страну в том, что "2+2=3".

«Власть весь год не занималась ни первым, ни вторым. Но, так же этим не занимались те, кто сегодня рвут глотки на улице и с трибуны ВР», - подчеркнул Балога.