Борьба с коррупцией в Украине должна начаться с силовиков, считает Турчинов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, на этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил во время расширенного заседания коллегии Министерства внутренних дел Украины по вопросам противодействия коррупции.

«Очень важно, чтобы борьба с коррупцией началась именно с тех органов сектора безопасности страны, которые обязаны противодействовать этому... Обращаюсь к работникам Министерства внутренних дел в первую очередь, вы - один из главных органов, который должен предотвращать таким проявлениям», - подчеркнул он.

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По словам Турчинова, о том, что работники милиции начали борьбу с коррупцией с себя, говорит тот факт, что арестовано действующего руководителя центрального органа исполнительной власти, который работал в системе МВД.

«Без самоочищения наших силовых структур, правоохранительных органов, все разговоры о борьбе с коррупцией - это пустые разговоры. Без очищения системы МВД, прокуратуры, СБУ и тому подобное любые разговоры не стоят ничего... Реформирование МВД, всех структурных подразделений должно в первую очередь обеспечить очищение от коррупции», - подчеркнул он, добавив, что одновременно должна быть усилена и ответственность работников силовых структур.

Кроме того, Турчинов отметил, что необходимо покончить с популистскими заявлениями о том, что работать чиновники могут без зарплат.

«Надо платить соответствующие зарплаты. И искусственные ограничения, которые были внесены в проект бюджета исключительно с популистской мотивацией, сегодня сняты», - сообщил он.