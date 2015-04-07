Симоненко собрался провести в Киеве марш с участием иностранных коммунистов
В Киеве 1 мая пройдет марш, на котором будут присутствовать представители коммунистического движения из разных стран мира.
Об этом заявил лидер Компартии Украины Петр Симоненко, сообщает ТАСС.
"Эту акцию мы имеем право по закону проводить. Если кто-то забыл, это еще и государственный праздник. 1 мая - Международный день солидарности трудящихся. Мы заявили тему, которая связана с маршем мира, защитой социальных прав трудящихся", - сказал он.
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По его словам, коммунисты обязательно проведут марш.
"Мы продолжаем подготовку к 1 мая, мы обязательно проведем 1 мая, и я уверяю, что наши коллеги из-за рубежа будут здесь - и из ближнего зарубежья, и из дальнего, чтобы Европа своими глазами увидела, на что сегодня киевская власть способна", - добавил Симоненко.
Как сообщал УНИАН, ранее Служба безопасности Украины вызвала Симоненко на допрос для проверки обстоятельств его пребывания на съезде КПРФ в Москве. Кроме того, как заявили в СБУ, Симоненко может стать подозреваемым в совершении преступлений против нацбезопасности Украины.