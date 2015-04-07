Симоненко собрался провести в Киеве марш с участием иностранных коммунистов

Об этом заявил лидер Компартии Украины Петр Симоненко, сообщает ТАСС.

"Эту акцию мы имеем право по закону проводить. Если кто-то забыл, это еще и государственный праздник. 1 мая - Международный день солидарности трудящихся. Мы заявили тему, которая связана с маршем мира, защитой социальных прав трудящихся", - сказал он.

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По его словам, коммунисты обязательно проведут марш.

"Мы продолжаем подготовку к 1 мая, мы обязательно проведем 1 мая, и я уверяю, что наши коллеги из-за рубежа будут здесь - и из ближнего зарубежья, и из дальнего, чтобы Европа своими глазами увидела, на что сегодня киевская власть способна", - добавил Симоненко.

Как сообщал УНИАН, ранее Служба безопасности Украины вызвала Симоненко на допрос для проверки обстоятельств его пребывания на съезде КПРФ в Москве. Кроме того, как заявили в СБУ, Симоненко может стать подозреваемым в совершении преступлений против нацбезопасности Украины.