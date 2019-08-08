Горбатюк судиться с Луценко

Глава управления спецрасследований ГПУ просит суд отменить приказ о служебном расследовании.

Начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк подает в суд на генерального прокурора Юрия Луценко и просит суд отменить приказ о служебном расследовании.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.

Читайте такжеДело Окружного админсуда Киева: Горбатюк отрицает обвинения Луценко в свой адрес

Истец просит суд отменить приказ генпрокурора, которым было назначено служебное расследование по поводу блокировки следователями и руководством управления спецрасследований ГПУ передачи материалов уголовного производства другому органу досудебного расследования – Национальному антикоррупционному бюро Украины.

Сейчас суд решает, открывать ли производство по административному делу.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку с началом работы Верховной Рады девятого созыва.