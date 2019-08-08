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Горбатюк судиться с Луценко

18:12, 08 августа 2019
Политика
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Горбатюк через суд пытается отменить приказ Луценко / фото:УНИАН

Начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк подает в суд на генерального прокурора Юрия Луценко и просит суд отменить приказ о служебном расследовании.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.

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Истец просит суд отменить приказ генпрокурора, которым было назначено служебное расследование по поводу блокировки следователями и руководством управления спецрасследований ГПУ передачи материалов уголовного производства другому органу досудебного расследования – Национальному антикоррупционному бюро Украины.

Сейчас суд решает, открывать ли производство по административному делу.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку с началом работы Верховной Рады девятого созыва.

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Теги: #Луценко#Горбатюк