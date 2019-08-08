Гибель четырех украинских морпехов на Донбассе: ЕС призывает Россию повлиять на боевиков

Интенсивные бои под Павлополем, отмечают в Евросоюзе, является очевидным нарушением согласованного режима прекращения огня.

После гибели четырех украинских военных на Донбассе во время "хлебного перемирия" Европейский Союз ожидает, что Москва повлияет на сепаратистов, чтобы немедленно прекратить бои.

Об этом заявила пресс-секретарь ЕС, сообщает Deutsche Welle.

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"Интенсивные бои, состоявшиеся под Павлополем, в Донецкой области Украины, привели к убийству четырех украинских военнослужащих, что является наибольшим количеством жертв за один день с октября 2018 года. Это является очевидным нарушением согласованного режима прекращения огня, которое ставит под угрозу жизнь гражданских жителей", - говорится в заявлении.

Представитель ЕС подчеркнула важность полного соблюдения режима прекращения огня. "Мы ожидаем, что Российская Федерация в полной мере использует свое значительное влияние на сепаратистов, которых поддерживает, чтобы немедленно прекратить бои", - отметили в ЕС.

Также пресс-секретарь отметила, что Брюсселю известно о призыве президента Украины Владимира Зеленского провести встречу "нормандской четверки" на уровне лидеров государств. Она подчеркнула важность усиления переговорных усилий и подтвердила полную поддержку со стороны Евросоюза действиям "нормандского формата", ОБСЕ и трехсторонней контактной группы.

Как сообщал УНИАН, в результате вражеского обстрела под Павлополем 6 августа погибли четверо военных одного из подразделений морской пехоты: старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра и матрос Василий Курдов.