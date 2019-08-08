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Гибель четырех украинских морпехов на Донбассе: ЕС призывает Россию повлиять на боевиков

14:17, 08 августа 2019
Политика
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В ЕС отреагировали на гибель четырех украинских бойцов / фото УНИАН

После гибели четырех украинских военных на Донбассе во время "хлебного перемирия" Европейский Союз ожидает, что Москва повлияет на сепаратистов, чтобы немедленно прекратить бои.

Об этом заявила пресс-секретарь ЕС, сообщает Deutsche Welle.

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"Интенсивные бои, состоявшиеся под Павлополем, в Донецкой области Украины, привели к убийству четырех украинских военнослужащих, что является наибольшим количеством жертв за один день с октября 2018 года. Это является очевидным нарушением согласованного режима прекращения огня, которое ставит под угрозу жизнь гражданских жителей", - говорится в заявлении.

Представитель ЕС подчеркнула важность полного соблюдения режима прекращения огня. "Мы ожидаем, что Российская Федерация в полной мере использует свое значительное влияние на сепаратистов, которых поддерживает, чтобы немедленно прекратить бои", - отметили в ЕС.

Также пресс-секретарь отметила, что Брюсселю известно о призыве президента Украины Владимира Зеленского провести встречу "нормандской четверки" на уровне лидеров государств. Она подчеркнула важность усиления переговорных усилий и подтвердила полную поддержку со стороны Евросоюза действиям "нормандского формата", ОБСЕ и трехсторонней контактной группы.

Как сообщал УНИАН, в результате вражеского обстрела под Павлополем 6 августа погибли четверо военных одного из подразделений морской пехоты: старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра и матрос Василий Курдов.

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Теги: #Евросоюз#война на Донбассе#хлебное перемирие на Донбассе