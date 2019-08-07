Гибель военных на Донбассе: Зеленский планирует сегодня позвонить Макрону и Меркель

Президент Украины хочет провести срочную встречу «нормандской четверки».

Президент Украины Владимир Зеленский намерен сегодня провести телефонные разговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель для согласования встречи лидеров стран «нормандского формата» в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил после совещания с силовиками относительно осуществлённого боевиками обстрела 6 августа в районе Павлополя на Донбассе, в результате которого погибли четверо украинских военных.

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«Сегодняшний первый звонок был с президентом РФ, второй звонок у меня будет уже в Турции с президентом Макроном (президентом Франции Эммануэлем Макроном - УНИАН)», - заявил он.

Зеленский отметил, что после брифинга сразу отбывает в Турцию. «Сейчас срочно будем вылетать, если еще что-то у нас произойдет - то мне придется вернуться, и об этом тоже турецкая сторона знает и с пониманием к этому относится президент Турции Эрдоган», - отметил он.

«Я также хочу связаться в ближайшее время сегодня, если будет время, с госпожой Меркель (федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель - УНИАН), и договориться о срочной встрече, чтобы мы больше не говорили друг другу, что в этом году должна быть встреча в «нормандском формате». Сколько еще людей могут погибнуть в этом году? Поэтому я хочу, чтобы эта встреча состоялась в ближайшее время», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, Зеленский провел телефонный разговор с Путиным после гибели украинских военных на Донбассе.