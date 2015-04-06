Турчинов назвал "болезненной мечтой" Путина информацию о тайных переговорах по Донбассу

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, по словам Турчинова, Донбасс, как и Крым, является частью территории Украины.

"Пока эти территории остаются оккупированными Россией, их бюджетное финансирование является невозможным, потому что Украина не будет финансировать оккупантов, террористов и войну против собственного народа", - подчеркнул Турчинов.

Секретарь СНБО прокомментировал появление в российских СМИ информации о том, что якобы президент Украины Петр Порошенко предлагал президенту РФ Владимиру Путину забрать на финансовое обеспечение Донбасс. "То, что статья о "разговоре" Путина с российскими предпринимателями о Донбассе появилась через три недели спустя, свидетельствует о попытках РФ легитимизировать и объяснить миру планы относительно возобновления агрессии на востоке Украины", - заявил Турчинов.

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Также секретарь СНБО заявил, что "информацию о каких-то "подарках" с нашей стороны России невозможно воспринимать серьезно. Это больше похоже на болезненные мечты людей, которые сегодня руководят РФ", - сказал он и добавил, что Донбасс, как и Крым является неотъемлемой частью Украины.

Кроме того, Турчинов отметил, что бюджетное финансирование оккупированных территорий в полном объеме будет осуществляться сразу после возобновления контроля украинской власти над этими регионами "и возобновления там действия украинского законодательства и Конституции".