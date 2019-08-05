"Удивил ажиотаж": будущая нардеп раскрыла подробности тренинга "слуг народа" в Трускавце

Кандидат в нардепы сказала, что ее удивил ажиотаж вокруг тренинга в Трускавце.

На недельном тренинге в Трускавце будущие народные депутаты от "Слуги народа" обсуждали дальнейшее сотрудничество в комитетах и ​​изучали особенности регламента Верховной Рады.

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Об этом рассказала кандидат в народные депутаты Украины от партии "Слуга народа" (№35), молодая украинская активистка и эксперт по вопросам обороны Анна Коваленко, передает «Обозреватель». Она поделились личными впечатлениями от поездки.

По словам Коваленко, на тренинге ей удалось обсудить с коллегами существующие наработки и векторы будущего развития, в частности, в сфере национальной безопасности и обороны.

"Оторванность от наших городских реалий и других дел способствовала такому развитию совместного взаимодействия", - отметила она.

Также, добавила политик, многим участникам было полезно "обновить и освежить информацию о некоторых особенностях регламента и работы Верховной Рады".

"Большинство коллег никогда не работали в стенах ВР, поэтому для них такие нюансы тоже были важными", - пояснила Коваленко.

Кандидат в нардепы призналась, что ее удивил ажиотаж вокруг тренинга в Трускавце. По ее мнению, любое обучение в любом возрасте - это абсолютно нормальная практика.

"Я, например, раз в месяц стараюсь найти время, 2 дня, на философскую школу. Мы там обсуждаем Платона, Канта и т.д.", - поделилась она.