Порошенко сегодня примет участие в первом заседании конституционной комиссии

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, заседания начнется в 11.00 в Верховном суде Украины (2-й этаж) (вул. Пилипа Орлика, 8).

Аккредитованные представители СМИ приглашаются на 10.20.

Как сообщал УНИАН, 3 марта президент подписал указ о создании Конституционной комиссии, которая будет разрабатывать изменения к Основному Закону.

Согласно пункта 28 ч. 1 ст. 106 Конституции, комиссия образуется как специальный вспомогательный орган при президенте Украины.

Читайте такжеКонституционная комиссия соберется в понедельникПозже президент утвердил персональный состав комиссии.

Председателем Конституционной комиссии (с согласия) является председатель ВР Владимир Гройсман, заместителями - судья Европейского суда по правам человека в отставке, доктор юридических наук, профессор Владимир Буткевич (по согласию) и профессор кафедры отраслевых правовых наук Национального университета "Киево-Могилянская академия", кандидат юридических наук, профессор Виктор Мусияка (по согласию). Секретарь Конституционной комиссии - заместитель главы Администрации президента Украины Алексей Филатов.