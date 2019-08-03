Зеленский проводит в Трускавце встречу с будущими нардепами от "Слуги народа"
14:50, 03 августа 2019Выборы 2019
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Мероприятие проходит в закрытом для прессы режиме.
Зеленский посетил Трускавец, где встречается с избранными депутатами от партии "Слуга народа" / фото УНИАН
Президент Украины Зеленский проводит встречу с будущими народными депутатами от партии "Слуга народа" в Трускавце.
Как передает корреспондент УНИАН, Зеленский после совещания относительно медицинского туризма приехал в гостиницу "Риксос" в Трускавце.
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Перед встречей с будущими народными депутатами президент ответил на один вопрос прессы, который касался написанного руководителем его офиса Андреем Богданом заявления об отставке.
Встреча Зеленского с будущими депутатами проходит в закрытом для прессы режиме.
Как сообщал УНИАН, с 29 июля по 4 августа будущие народные депутаты проходят недельный образовательный интенсив, который проводит для них Киевская школа экономики.
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