Зеленский проводит в Трускавце встречу с будущими нардепами от "Слуги народа"

Мероприятие проходит в закрытом для прессы режиме.

Президент Украины Зеленский проводит встречу с будущими народными депутатами от партии "Слуга народа" в Трускавце.

Как передает корреспондент УНИАН, Зеленский после совещания относительно медицинского туризма приехал в гостиницу "Риксос" в Трускавце.

Читайте такжеЗеленский предлагает отменить визы для ряда стран, граждане которых приезжают на лечение в Украину

Перед встречей с будущими народными депутатами президент ответил на один вопрос прессы, который касался написанного руководителем его офиса Андреем Богданом заявления об отставке.

Встреча Зеленского с будущими депутатами проходит в закрытом для прессы режиме.

Как сообщал УНИАН, с 29 июля по 4 августа будущие народные депутаты проходят недельный образовательный интенсив, который проводит для них Киевская школа экономики.