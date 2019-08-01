Порошенко: назначение Гладковского в СНБО было ошибкой

В то же время экс-президент заявляет, что увольнением Гладковского с должности он исправил свою ошибку.

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявляет, что назначение руководителя корпорации «Богдан» Олега Гладковского на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины было ошибочным.

Об этом Порошенко сказал в интервью "Украинской правде".

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Он пояснил, что назначил Гладковского на должность первого заместителя секретаря СНБО будучи уверенным, что "его управленческие качества позволят быстро выполнить поставленные во время войны задачи - перевод на трехсменный режим предприятия "Укроборонпрома". "И они были выполнены", - заявил Порошенко.

"Я еще раз хочу подчеркнуть, если у вас есть какие-либо основания говорить о том, что было нарушено законодательство, пожалуйста - в суд", - отметил бывший президент.

Также он объяснил, почему после выхода сюжета о хищениях в оборонном секторе на следующий день не было реакции Администрации президента, а увольнение Гладковского последовало лишь через неделю.

"Я не отвечаю за реакцию. Я отвечаю за то, что я могу сделать. Я никого не оправдываю. Неделя, которая пошла на увольнение Гладковского, была занята проверкой информации. Есть сюжет. Ты должен обратиться в прокуратуру, в НАБУ, в военную прокуратуру, в СБУ - прошу подтвердить", - заявил Порошенко.

При этом он признал, что назначение Гладковского было ошибкой. "Кадровой? Конечно, если я его уволил, то увольнением я ее и исправил", - подчеркнул он.

Кроме того, Порошенко признал, что скандал вокруг хищений в "оборонке" определенным образом повлиял на его рейтинг поддержки на выборах президента. "Это больно, особенно в связи с тем, что я не имею к этому абсолютно никакого отношения. От слова "совсем", - заявил Порошенко.

В то же время на слова, что его ответственность как президента заключается в назначении Гладковского, Порошенко заявил: "В чем? Доказана его вина? Будет доказана, пожалуйста!".

"Есть ошибки? Есть. Но позиция такова, что у нас действия должны быть эффективными. Человек, независимо от того, он близкий или не близкий к президенту, если он совершил ошибку или преступление, то ошибка - увольнение, преступление - тюрьма. В этом заключается принцип", - сказал Порошенко.

Вместе с тем, бывший президент отметил, что сейчас не поддерживает связей с Гладковским. "Я в последний раз видел его на заседании СНБО, где я его уволил. И по телефону не общался", - утверждает Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект «Наши деньги с Денисом Бигусом» обнародовал расследование, в котором говорилось о том, что сын тогдашнего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В расследовании утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с чиновниками. Они скупали запчасти к военной техники и вооружению у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали стандартам качества, были завышены в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн. Олега Гладковского журналисты называли другом экс-президента Петра Порошенко и "смотрящим за оборонкой".

4 марта Порошенко подписал указ об увольнении Гладковского.

САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных журналистами фактов о миллионных сделках в оборонной сфере.

4 марта журналисты обнародовали новую часть расследования о закупке комплектующих по завышенным ценам для предприятий "Укроборонпрома", согласно которому действующий руководитель госконцерна Павел Букин и Гладковский якобы получали "откаты" за поставки высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.

11 марта журналисты обнародовали еще одну часть расследования, согласно которому НАБУ в декабре 2016 года считало подозрительными контракты компании "Оптимумспецдеталь" с Харьковским бронетанковым заводом и внесло ее в список фирм с признаками фиктивности, но позже вычеркнуло из этого списка. По данным журналистов, за такое решение НАБУ якобы брало взятки.

12 марта ГБР открыло производство по фактам возможных злоупотреблений должностными лицами Генпрокуратуры, СБУ, фискальной службы и НАБУ при расследовании дел о махинациях в оборонной сфере (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса).

5 июля стало известно, что Гладковський возглавил корпорацию «Богдан».

19 июля в корпорации "Богдан" заявили, что Гладковський находится за границей и не сможет прибыть на допрос в НАБУ.