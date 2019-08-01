"Я виноват": Порошенко признал свои ошибки на посту президента

Порошенко подчеркнул, что, несмотря на ошибки, гордится теми результатами, которых удалось достичь.

Петр Порошенко слабым местом своей политики на посту президента назвал недостаточную защищенность Украины от российской пропаганды и фейковых новостей.

Об этом пятый президент Украины сказал в интервью "Украинской правде".

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"Если вам для интервью очень нужно, чтобы Порошенко что-нибудь нашел и сказал, что я виноват, то, Севгиль, я виноват. В коммуникационной политике. Это было слабое место. В том, что мы не защитились от российской информационной агрессии. Это было слабое место. В том, что мы не защитились и вы не защитились от фейковых новостей. Потому что у нас не существовало механизма, мы были не готовы к тому, что Россия будет использовать демократические инструменты для борьбы против демократии", – отметил Порошенко.

Он также добавил, что, несмотря на ошибки, гордится теми результатами, которых удалось достичь.

"Я виноват. Потому что на мне лежал вопрос безопасности. Я вам сказал, что у меня были ошибки и были успехи в кадровой политике. Но если брать то, что сделано, то я горжусь тем, что сделано, несмотря на ошибки", - добавил Порошенко.