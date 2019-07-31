Журналисты показали реконструкцию подготовки к нападению на Гандзюк (видео)

Через год после нападения на Гандзюк правоохранители так и не назвали заказчиков убийства.

Журналисты опубликовали видео-реконструкцию подготовки к нападению на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, которая базируется на официальных показаниях осужденных во время допросов и следственных экспериментов.

Соответствующее видео опубликовано на канале "Слидство-Инфо" в Youtube, передает УП.

В частности отмечается, что в июле 2018 года организатор нападения Сергей Торбин получил заказ от ранее судимого за убийство Алексея Левина, побить или облить кислотой Гандзюк.

За 18 дней до нападения, Торбин попросил сделать это четырех ребят из подразделения разведки, которым он командовал во время войны на востоке Украины.

Он объяснил такую ​​задачу плохим отношением Гандзюк к АТОшникам, а также пообещал заплатить. "Так что подумайте. Потому что это баба", - обратился он к ним.

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На что ему ответили: "Да все гуд, отработаем", после чего Торбин показал подопечным, как выглядит Гандзюк.

Сообщается, что известная своей критикой коррупционеров Екатерина Гандзюк на тот момент работала советницей мэра Херсона, поэтому ежедневно ездила в горсовет.

Нанятые Торбиным исполнители должны были последовать за женщиной, чтобы узнать, где она живет, однако скоро они потеряли ее авто.

Журналисты добавляют, что слежка продолжалась и в последующие дни, но каждый раз преступники теряли авто Гандзюк. Они оправдывались тем, что плохо знают Херсон, поскольку все из разных регионов Украины.

За 12 дней до нападения раздраженный Торбин взял адрес активистки у Левина, а дальше передал ее исполнителям. Через четыре дня слежения преступники выяснили, что Гандзюк на работу возит водитель.

Торбин приказал им купить новые телефоны и пользоваться только ими во время нападения и подготовки к нему. В то же время нападавшие продолжили наблюдение, подбирая момент для избиения, но однажды их заметила соседка Гандзюк. Они испугались и решили, что побить Екатерину без лишних глаз не получится, после чего вместе с Торбиным перешли к плану "Б" - облить ее кислотой.

За 5 дней до нападения они все вместе поехали в Каховку, которая в 90 километрах от Херсона, где купили серную кислоту.

По словам исполнителей, именно Торбин распределял, кто и что будет делать во время нападения.

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Так, водителем назначил Васяновича, Вишневский должен был следить за выходом Гандзюк и передать сигнал Грабчуку, который и должен был вылить кислоту на активистку.

Отмечается, что за несколько дней до нападения Торбин праздновал свадьбу.

За день до нападения, 30 июля утром группа пошла на задание, но в тот день преступление не состоялось, потому что Гандзюк вышла не одна, а с мужчиной. На следующий день женщина была одна.

В день нападения, 31 июля, около 8.15 утра Вишневский заметил служебный автомобиль активистки, о чем сообщил Грабчуку. Когда Гандзюк подходила к авто, Грабчук подбежал и вылил на нее кислоту.

Все исполнители скрылись с места преступления различными путями и лишились специальных мобильных телефонов. Позже все встретились в доме близ Херсона, где вместе жили.

Екатерина Гандзюк с ожогами 40% тела была доставлена ​​в реанимацию.

Через 4 дня после нападения исполнители получили деньги за нападение - каждому по 500 долларов. В частности, Вишневский, купил за эти деньги новую одежду.

Когда через несколько дней полиция опубликовала видео из Каховки, где покупали кислоту, исполнители договорились о встрече с Торбиным.

Торбин собрал всех на Днепропетровщине, на базе батальона, где они все вместе когда-то служили. Он приказал им молчать о том, что они вместе сделали.

Вскоре на эту базу прилетели правоохранители. Вишневского и Горбунова задержали.

Через 17 дней после нападения Торбин вместе с исполнителем Васяновичем делают попытку сбежать. Для этого они приезжают домой к Игорю Павловскому, помощнику народного депутата, известного в Херсоне своими связями с правоохранителями.

"Извини, что я его сюда привел с собой, но обстоятельства такие...", - обратился Торбин к Павловскому. На что тот ответил: "Ничего, он уже свой".

Впоследствии Павловского будут подозревать в соучастии в организации убийства, поэтому именно к нему приехал Торбин за деньгами для побега. Туда также приехал и Алексей Левин, который напрямую заказывал Торбину нападение на Гандзюк. Он привез 2000 долларов.

Торбина и Васяновича задержали в тот же вечер на автовокзале Херсона.

Журналисты отмечают, что через год после нападения на Гандзюк правоохранители так и не назвали заказчиков убийства. Не технических, а тех, кто был напрямую заинтересован, чтобы активистка прекратила свою деятельность.

Видео: Слидство.Инфо

Справка УНИАН. Общественная активистка Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до того в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

7 мая 2019 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пятерых фигурантов дела об убийстве активистки: Никиты Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова.

6 июня суд объявил им приговоры. Организатор исполнения покушения на убийство Гандзюк Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Васянович и Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вишневский получил 4 года тюрьмы.

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В деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата от "БПП" Паламарчука Игорь Павловский.

Также общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывшие председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

19 июня Виктор Гандзюк на своей странице в Facebook обнародовал открытое письмо, в котором попросил Зеленского о конфиденциальной встрече с ним и активистами движения "Кто заказал Катю Гандзюк?». Президент Владимир Зеленский ответил на открытое письмо отца убитой активистки и согласился встретиться.

29 июля отец Гандзюк рассказал журналистам об обнадеживающей встрече с президентом Украины. "У предыдущего президента не хватало политической воли. После встречи с новым президентом, думаю, что ему в этом направлении политической воли хватает", - заявил Гандзюк.