Филарет попросил Минюст продлить регистрацию УПЦ Киевского патриархата

Филарет сообщил, что 20 июня во Владимирском соборе состоялся Поместный Собор, принявший постановление о продлении деятельности УПЦ КП и выход ее из состава ПЦУ.

Предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарет просит министра юстиции Павла Петренко продлить существующую регистрацию УПЦ КП.

Читайте также"Патриарх говорил, что за мной кто‑то стоит": Епифаний заявил, что Филарет не слышит его доводов

Об этом говорится в письме Филарета к министру юстиции, опубликованном в Facebook. "До нас дошла информация, что Министерство юстиции намерено снять с регистрации УПЦ КП и лишить права юридического лица Киевскую патриархию УПЦ КП на основании решения ликвидационной комиссии, созданной руководством Православной Церкви Украины. Ни руководство ПЦУ, ни созданная им ликвидационная комиссия не имеют к УПЦ КП никакого отношения", - говорится в письме.

Филарет сообщил, что 20 июня во Владимирском соборе состоялся Поместный Собор, принявший постановление о продлении деятельности УПЦ КП и выход ее из состава ПЦУ.

"Поэтому на основании закона о свободе совести, УПЦ КП имеет право на свое существование. Просим Министерство юстиции продлить существующую регистрацию УПЦ КП и Киевской патриархии УПЦ КП, как юридического лица", - пишет Филарет.

Как сообщал УНИАН, 20 июня почетный патриарх Филарет ПЦУ созвал "поместный собор", на котором объявил о восстановлении ликвидированной УПЦ Киевского патриархата и непризнании томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины. Филарет заявил, что ПЦУ является зависимой от Константинопольского патриарха. Также он раскритиковал полученное украинской церковью название. По его словам, название церкви должна быть "Украинская православная церковь".

Епифаний заявляет, что раскола в ПЦУ нет, есть лишь отдельное мнение одного лица – Филарета.