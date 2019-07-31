ГПУ подготовила подозрение следователю СК РФ за искусственное создание "доказательств" против Карпюка

Генпрокуратура готовит запрос о международной правовой помощи в компетентные органы Российской Федерации относительно уведомления указанного лица о подозрении и проведения с ним процессуальных действий.

Генеральная прокуратура Украины подготовила подозрение следователю СК РФ по факту незаконного привлечения украинца Николая Карпюка к уголовной ответственности.

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Как сообщает пресс-служба ГПУ, «по результатам досудебного расследования по уголовному производству по факту незаконного привлечения гражданина Украины Н. Карпюка к уголовной ответственности на территории Российской Федерации Генеральной прокуратурой Украины составлено сообщение о подозрении гражданину РФ К.».

При этом отмечается, что он на должности старшего следователя по особо важным делам первого отдела управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу, действуя умышленно, при отсутствии в материалах уголовного дела №68144 объективных доказательств причастности Карпюка к совершению преступлений, незаконно привлек украинца к уголовной ответственности, искусственно создав доказательства его вины в инкриминируемых преступлениях.

В ведомстве сообщили, что сейчас готовится запрос о международной правовой помощи в компетентные органы Российской Федерации относительно уведомления указанного лица о подозрении и проведения с ним ряда процессуальных действий.

Досудебное расследование по указанному производству продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к незаконному привлечению Карпюка к уголовной ответственности.

Как сообщал УНИАН, В 2016 году украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха приговорили к 22,5 и 20 лет заключения соответственно. По версии российского следствия, они были членами организации УНА-УНСО и в 1994-1995 годах воевали в составе "бандформирований" в Чечне.