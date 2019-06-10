Политзаключенный Карпюк: 22 года я сидеть не буду - меня или освободят, или заберет к себе Всевышний

Содержащийся в РФ украинский политзаключенный Николай Карпюк получает письма поддержки из 16 стран, рассказал российский адвокат Алексей Барановский.

Российский адвокат Алексей Барановский посетил во Владимирской колонии Т-2 "Владимирский централ" украинского политзаключенного Николая Карпюка.

Об этом 10 июня сообщило "Громадське". По словам защитника, Карпюк живо обсуждает украинские и российские политические события, а также получает письма поддержки из 16 стран.

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"Карпюк с оптимизмом смотрит на то, что происходит в Украине. Он говорит, что даже по тем обрывочным сведениям, которые может получить из российской прессы, он понимает, что в украинской политике происходит смена поколений, смена политических элит и это обновление предусматривает возможности качественных изменений в украинском обществе и государстве", - рассказал адвокат.

Карпюк очень скучает из-за разлуки с семьей и из-за невозможности участвовать в обучении сына Тараса, добавил Барановский.

"В любом случае я не буду сидеть 22 года - меня или освободят каким-то способом, обменом или еще как-то, или меня заберет к себе Всевышний", - передал слова украинца адвокат.

В мае 2016 года суд в Грозном (Чечня) приговорил украинцев Карпюка и Станислава Клиха, которые якобы участвовали в Первой чеченской войне в 1995 году на стороне чеченских повстанцев, к 22,5 и 20 годам лишения свободы соответственно. Оба украинца все обвинения категорически отрицают. По их словам, они никогда не были в Чечне и не участвовали в боевых действиях.