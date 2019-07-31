В "Слуге народа" рассказали, с каких законопроектов новая Рада начнет свою работу

Некоторые неотложные законопроекты, которые президент Владимир Зеленский подавал еще в предыдущую Раду, так и не были проголосованы.

Первая рабочая неделя Верховной Рады Украины ІX созыва будет очень насыщенной.

В частности, готовятся к рассмотрению законопроекты о процедуре импичмента президента и снятии депутатской неприкосновенности. Об этом сообщил кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Виталий Безгин, передает «Обозреватель».

Читайте такжеВ Зеленского планируют приватизацию госбанков

Безгин напомнил, что некоторые неотложные законопроекты, которые президент Владимир Зеленский подавал еще в предыдущую Раду, так и не были проголосованы.

"Это касается, например, процедуры импичмента президента", – уточнил политик.

На вопрос, какие еще законопроекты от главы государства могут быть внесены и рассмотрены Радой в первую же неделю, Безгин ответил: "Сейчас этот список нарабатывается. Я думаю, он станет публичным в течение ближайших недель. Там идет активная работа, и не только по вопросам неприкосновенности и контроля над депутатской деятельностью. Она касается и экономического блока. С этой стороны будет подача очень неотложных и срочных законопроектов ".

Представитель президентской партии не исключил, что с вероятностью "50 на 50" уже в первую неделю народные избранники снимут с себя неприкосновенность. Однако это может произойти и позже – например, в течение первого месяца.

"Мы будем над этим работать. Чтобы сделать это как можно быстрее. Это один из приоритетов, и это будет происходить в ближайшее время", – заверил Безгин.

Он добавил, что в первый месяц работы (в сентябре) депутаты также планируют рассмотреть проект Закона о принципах административно-территориального устройства Украины и законопроект о столице.