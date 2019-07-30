НАБУ задержало заместителя экс-главы полиции Одесской области, который скрывался от следствия

Экс-чиновника вместе с бывшим начальником ГУ Нацполиции в Одесской области подозревают в завладении крупной партией табачных изделий, ранее изъятых из незаконного оборота.

В НАБУ заявляют о задержании бывшего первого заместителя начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Константина Гейко.

Об этом говорится в сообщении Национального антикоррупционного бюро Украины на странице в Facebook.

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«Детективы НАБУ сегодня задержали бывшего первого заместителя начальника ГУ Нацполиции в Одесской области, который скрывался от следствия. Экс-чиновника вместе с бывшим начальником ГУ Нацполиции в Одесской области (Дмитрием Головиным - УНИАН) подозревают в завладении крупной партией табачных изделий, ранее изъятых из незаконного обращения», - говорится в сообщении.

Также сказано, что 25 июля этим двум лицам сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Как сообщал УНИАН, экс-начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина задержали за хищение в особо крупных размерах.