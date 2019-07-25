Экс-руководителя одесской полиции Головина задержали за хищения в особо крупных размерах

Кроме Головина якобы задержан Константин Гейко, занимавший должность его первого заместителя.

Экс-начальника полиции Одесской области задержали за хищения в особо крупных размерах.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.Спецоперацию по задержанию проводили сотрудники Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Бывшему начальнику полиции Одесской области инкриминируется причастность к уголовному правонарушению, предусмотренному ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает ответственность за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", - говорится в сообщении.

В полиции имени задержанного не называют, однако, как сообщил УНИАН представитель правоохранителей, речь идет про Дмитрия Головина.

По словам представителя, кроме Головина якобы задержан Константин Гейко, занимавший должность его первого заместителя.

Как сообщал УНИАН, 22 июля представители прокуратуры и Службы безопасности пришли с обысками в Кабинет министров, пограничную службу, Государственную фискальну службу и госпредприятия "Спецтехноэкспорта" по делу о хищении средств в оборонной сфере.