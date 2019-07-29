"Правительство должно быть компактным": Данилюк предлагает сократить количество министров

По мнению Данилюка, 12-13 министров будет достаточно.

По мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Данилюка, для эффективной работы правительства стоит сократить количество министров.

Об этом он заявил в интервью "24 каналу".

"Во-первых, правительство должно быть компактным. Я – за маленькое количество министров. У нас в стране кадровый голод. Если у нас даже будет один или два слабых министра, уже не говоря о премьер-министре, это просто потянет вниз все правительство. Поэтому максимально 12-13 министров - это то, что я вижу", - рассказал Данилюк.

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По его словам сделать это можно, объединив некоторые министерства.

"Например, я был всегда сторонником объединения Министерства экономики и Министерства финансов. Можно рассматривать объединение Минсоца и Минздрава. Потому что в конце концов охрана здоровья – это тоже определенная социальная функция", - отметил секретарь СНБО.

Также Данилюк заявил, что каждый вице-премьер, кроме первого, должен возглавлять какое-то министерство.

"Я против свободных вице-премьер-министров. Я имею в виду, что каждый вице-премьер должен возглавлять министерство. Нам не нужно такое количество вице-премьеров, вообще. То есть один, чтобы замещать премьера, когда тот в отпуске или не может выполнять свои обязанности, это возможно. Остальные не надо, должно быть компактно", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Данилюк рассказал о будущем военной реформы.