ГПУ расследует вмешательство Окружного суда в деятельность ВККС, подготовлены подозрения

Управление спецрасследований ГПУ создало совместную следственную группу из СБУ и НАБУ. Некоторое время проходило документирование противоправных действий, совершаемых в Окружном административном суде Киева.

Руководитель Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявляет о подготовке сообщения о подозрениях руководству и еще 4 судьям Окружного административного суда Киева из-за вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей и организации принятия заведомо неправосудных решений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместном с директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником брифинге в Киеве.

По словам Горбатюка, в ходе расследования преступлений во время Майдана также ведется следствие по принятию незаконных, заведомо неправосудных решений судами как относительно протестующих, так и запрета проведения митингов в то время.

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«В ходе расследования этого уголовного производства проверялась на причастность к совершению этого преступления, и продолжается эта работа, судьи Окружного административного суда города Киева. В ходе расследования были получены данные, что и на сегодняшний день совершаются ряд преступлений, связанных с вмешательством в деятельность суда, коррупционные преступления», - заявил Горбатюк.

Он отметил, что Управлением спецрасследований Генпрокуратуры была создана совместная следственная группа с СБУ и НАБУ и в течение определенного времени проводилось документирование противоправных действий, совершаемых до сих пор в Окружном административном суде.

«Установлено, что происходит системное вмешательство в рассмотрение дел со стороны в первую очередь руководства этого суда, но не только в рассмотрение дел, но и в деятельность других высших органов государственной власти, в том числе и Конституционного суда, министерств, ведомств, судов, которое фактически представляет угрозу национальной безопасности, так как по внесудебному процессу, фактически в ручном режиме принимаются решения судами», - сказал Горбатюк.

«На сегодняшний день по результатам собранных доказательств по делу следователями и прокурорами подготовлен проект сообщение о подозрении в отношении руководства и 4 судей Окружного административного суда именно по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей и организации принятия заведомо неправосудных решений», - отметил Горбатюк.

По его словам, решения об увольнении определенных членов ВККС и назначении других членов ВККС, несмотря на то, что вроде бы были объявлены какие-то конкурсы, принимались в ручном режиме.

«Проекты сообщения о подозрении на сегодняшний день направляются руководству ГПУ для принятия решения .... Полномочия (подписывать подозрения - УНИАН) имеют или заместители генпрокурора, или генпрокурор», - добавил Горбатюк.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 июля, детективы НАБУ совместно с Управлением специальных расследований Генпрокуратуры проводят обыски в Окружном административном суде Киева.