ОБСЕ: Донецкий аэропорт стал символом разделения страны

Заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг считает, что продолжение военных действий и обстрелов вокруг Донецкого аэропорта является свидетельством разделения страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга в Донецке.

В частности, Хуг подчеркнул, что установление режима прекращения огня на востоке Украины является очень непростой задачей до тех пор, пока стороны будут продолжать применять оружие и не отведут тяжелое вооружение от линии разграничения.

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Заместитель главы миссии отметил, что сегодня наблюдатели миссии изучали ситуацию в Донецке и вокруг него и видели разрушения инфраструктуры и зданий.

В связи с этим Хуг напомнил, что в 2012 году Донецк был одним из городов, где проходили матчи финальной части Чемпионата Европы по футболу, и строительство нового аэропорта и стадиона имело целью объединить страну с помощью этого спортивного соревнования.

Комментируя разрушения, представитель мониторинговой миссии подчеркнул, что "аэропорт стал символом разделения между разными частями страны".

По словам Хуга, наблюдатели миссии общались с жителями поселка Спартак, которые, на вопрос, чего они больше всего хотят, сообщили, что больше всего нуждаются в мире и спокойствии, чтобы иметь возможность вернуться к привычной жизни.