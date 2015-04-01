ОБСЕ: Обстрел Широкино продолжается, вокруг Донецкого аэропорта не утихают взрывы

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляет, что обстрел Широкино продолжается.

Об этом говорится в отчете миссии за 31 марта, опубликованном сегодня.

В частности, отмечается, что наблюдатели ОБСЕ, находясь в 3,5 км к западу от Широкино (16 км к востоку от Мариуполя), сообщают, что, по их оценке, было слышно 15 минометных выстрелов в Широкино. Также, находясь в другом месте в 4,5 км северо-западнее Широкино, миссия слышала в течение 5 минут примерно 22 выстрела из оружия разного калибра в поселке.

Читайте такжеОБСЕ зафиксировала обстрел Авдеевки с захваченной боевиками территории

Вместе с тем, через час, наблюдатели слышали примерно 70 выходных минометных обстрелов из оружия 82-миллиметрового и 120-миллиметрового калибра. По их оценке, огонь велся с позиций на восток, юг и юго-восток от места нахождения миссии, и имел влияние на Широкино.

«С той же позиции специальная мониторинговая миссия слышала больше обстрелов, которые предположительно были совершены из 128-миллиметровой реактивной системы залпового огня. Постоянный огонь из 12,7-миллиметрового калибра и в некоторых случаях огонь из танков, и отдельные выстрелы из стрелкового оружия были слышны в течение всего дня», - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, наблюдатели сообщили, что меньше чем в 100 метрах от миссии велся огонь из гранатометов, а также произошло десять входных минометных обстрелов на расстоянии от 300 м до 1 км, что в итоге заставило представителей ОБСЕ покинуть эту территорию.

Наблюдатели, находясь в непосредственной близости от района разрушенного Донецкого аэропорта (территория контролируется боевиками "ДНР", 8 км к юго-западу от Донецка), слышали отдаленный звук четырех взрывов между 10:05 и 10:18, а также еще один дополнительный взрыв в 10 55, после чего, почти сразу же был открыт огонь из тяжелых пулеметов или легкой артиллерии с северо-западного направления.

Читайте такжеСМИ: под Мариуполем боевики обстреляли позиции сил АТО. Идет бой

Вместе с тем, в отчете сказано, что во время пребывания в центре Донецка, миссия в течение дня слышала три различных случая ведения огня, которые, по оценке миссии, были осуществлены с территории в пределах или около Донецкого аэропорта. В частности, зафиксировано, что один взрыв произошел на расстоянии примерно 10 км, также зафиксировано 70 входных и выходных обстрелов из минометов, артиллерии и танков, и кроме того, еще произошло три мощных взрыва.