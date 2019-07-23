Зеленский: убийцы Шеремета будут найдены

По словам Зеленского, он еще не может говорить о конкретных сроках раскрытия преступления.

Люди, которые совершили убийство журналиста Павла Шеремета, будут найдены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам после заслушивания доклада правоохранителей о ходе расследования преступления.

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Президент поблагодарил работников уголовного розыска. "Кроме моего желания закончить дело, я хочу вас всех заверить, в том, что я увидел, я думаю, что у нас будет с вами результат. Действительно, мы найдем... И люди, совершившие убийство, будут найдены", - заверил он.

По словам Зеленского, он еще не может говорить о конкретных сроках раскрытия преступления.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

Полиция квалифицировала преступление по ч. 2 п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность. Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключил, что к преступлению может быть причастна Россия.

30 декабря 2018 года Луценко сообщал, что круг подозреваемых в убийстве журналиста сузился с нескольких тысяч до нескольких сотен человек.

19 июля спикер МВД Артем Шевченко заявил, что в деле об убийстве Шеремета до сих пор нет ни одного подозреваемого.

Сегодня, 23 июля, председатель Национальной полиции Сергей Князев во время доклада президенту заявил, что у следствия есть определенные направления, по которым ведется расследование, при этом эти направления являются тайной следствия и не могут быть разглашены публично. "Господин президент, в настоящее время у Национальной полиции есть ряд перспективных направлений своей работы по раскрытию убийства Павла Шеремета. Учитывая, что указанная информация имеет ограниченный доступ и находится в активной фазе, готов Вам доложить лично. На это я получил сегодня разрешение следователя (постановление на предоставление разрешения на разглашение сведений досудебного расследования) в определенном объеме, где мне делегировали огласить данные предварительного расследования президенту Украины и министру внутренних дел Авакова", - сказал Князев.

После этого Зеленский вместе с Аваковым и Князевым пошли знакомиться с материалами следствия. При этом Зеленский пообещал журналистам ответить на вопросы.