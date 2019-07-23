Вакарчук предложил создать в ВР комитет, который уже существует - Геращенко

Вакарчук предложил создать в структуре ВР отдельный комитет, члены которого будут заниматься вопросами развития высоких технологий как приоритетной отрасли.

Лидер партии «Голос» предложил создать в Верховной Раде комитет, который уже существует.

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Первый заместитель председателя Верховной Рады VIII созыва Ирина Геращенко прокомментировала идею Вакарчука создать парламентский ІТ-комитет, отметив, что всю прошлую каденцию в ВР работал «комитет информатизации и связи», который принял ряд важных законов в сфере ІТ.

«При всем уважении, не хочу никого расстраивать, но в ВР есть такой комитет! Он существует и достаточно хорошо работал прошлую каденцию. Называется «комитет информатизации и связи». Состоял исключительно из новых лиц, принял ряд важных законов в сфере ІТ», – написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Ранее Вакарчук предложил создать в структуре ВР отдельный комитет, члены которого будут заниматься вопросами развития высоких технологий как приоритетной отрасли.