Умер один из авторов Конституции Украины

Виктор Мусияка умер сегодня в 7 утра.

Сегодня умер бывший народный депутат, один из авторов Конституции Украины Виктор Мусияка.

Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook.

«Сегодня в 7 утра от нас ушел Виктор Лаврентьевич Мусияка», - говорится в сообщении.

По данным LB.ua, причиной смерти стал инфаркт.

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Виктор Мусияка родился 28 июня 1946 года в Николаевской области.

Виктор Мусияка - профессор Киево-Могилянской академии, бывший народный депутат Украины, один из авторов текста Конституции Украины, экс-лидер партии «Вперед, Украина!».

Также в свое время он был заместителем председателя Верховной Рады Украины.