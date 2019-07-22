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Умер один из авторов Конституции Украины

12:37, 22 июля 2019
Политика
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Ему было 73 года / фото УНИАН

Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook.

«Сегодня в 7 утра от нас ушел Виктор Лаврентьевич Мусияка», - говорится в сообщении.

По данным LB.ua, причиной смерти стал инфаркт.

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Виктор Мусияка родился 28 июня 1946 года в Николаевской области.

Виктор Мусияка - профессор Киево-Могилянской академии, бывший народный депутат Украины, один из авторов текста Конституции Украины, экс-лидер партии «Вперед, Украина!».

Также в свое время он был заместителем председателя Верховной Рады Украины.

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Теги: #смерть#Конституция Украины