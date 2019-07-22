Умер один из авторов Конституции Украины
12:37, 22 июля 2019Политика
740 0
Виктор Мусияка умер сегодня в 7 утра.
Ему было 73 года / фото УНИАН
Сегодня умер бывший народный депутат, один из авторов Конституции Украины Виктор Мусияка.
Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook.
«Сегодня в 7 утра от нас ушел Виктор Лаврентьевич Мусияка», - говорится в сообщении.
По данным LB.ua, причиной смерти стал инфаркт.
Читайте такжеСтали известны подробности последних часов жизни нардепа Тымчука
Виктор Мусияка родился 28 июня 1946 года в Николаевской области.
Виктор Мусияка - профессор Киево-Могилянской академии, бывший народный депутат Украины, один из авторов текста Конституции Украины, экс-лидер партии «Вперед, Украина!».
Также в свое время он был заместителем председателя Верховной Рады Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter