Уничтожение MH17: в СБУ уточнили, что не задерживали водителя "Бука"

Ранее на брифинге было упомянуто о факте ареста и осуждения украинским судом боевика "ДНР", причастного к незаконному захвату в Донецке в июле 2014 года трейлера, на котором в дальнейшем перевозили "Бук".

Служба безопасности Украины уточнила информацию о задержании якобы водителя трейлера, на котором перевозили зенитно-ракетный комплекс «Бук», которым был сбит самолет Boeing Малайзийских авиалиний рейса MH17.

Соответствующая информация была размещена пресс-центром СБУ вчера, 20 июля.

«На брифинге было упомянуто о факте ареста и осуждения украинским судом боевика террористической организации «ДНР», причастного к незаконному захвату в Донецке в июле 2014 года трейлера. На нем в дальнейшем другие лица перевозили ЗРК «Бук» по территориям Луганской и Донецкой областей, временно неподконтрольным украинской власти, из которого был сбит Боинг-777 рейса МН-17», - пояснили в СБУ.

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Ранее руководитель пресс-службы СБУ Елена Гитлянская уточнила, что задержанный боевик "ДНР" - не водитель автотягача, и он якобы участвовал в транспортировке "Бука".

Напомним, как сказал заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков, Служба безопасности Украины якобы установила и задержала бывшего боевика "ДНР", причастного к транспортировке зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого был сбит самолет Malaysia Airlines на Донбассе.

Он продемонстрировал видео, снятое на телефон, на котором видно, как по Донецку на автотягаче везут ЗРК "Бук".

"Благодаря этому видео с телефона мы установили, кому принадлежит этот трейлер. Мы установили лицо из числа боевиков, которое забрало его на автопредприятии в Донецке. Через 3 года нам удалось это лицо, которое ничего не подозревало, что мы о нем знаем, задержать, когда он пересекал границу на подконтрольной нам территории с РФ. Мы его задержали, сейчас он отбывает наказание тут, в Украине", - сообщил Маяков.

Замначальника Главного следственного управления отметил, что исследуется степень причастности 150 человек к данному преступлению.

Он подчеркнул, что боевики ДНР, причастные к транспортировке ЗРК "Бук", будут осуждены в Украине за терроризм.