Давление на Россию с требованием освободить украинских моряков будет расти - МИД

Замминистра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль отметила, что продление ареста для украинских моряков является «очередным российским выстрелом себе в ногу».

Давление на Россию с требованием освободить украинских моряков будет расти.

Об этом написала в Facebook заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

По ее словам, продление ареста для моряков - это «очередной российский выстрел себе в ногу».

«Давление на Россию с требованием освободить моряков без дополнительных условий будет только расти. До тех пор, пока Россия неправомерно будет держать моряков, этот вопрос будет оставаться главным для наших партнеров во всех форматах диалога с РФ - от двусторонних встреч на высшем уровне до заявлений в Совбезе ООН», - заверила она.

Заместитель министра добавила, что в течение недель, прошедших после издания приказа Международного трибунала ООН, продолжается работа над тем, чтобы он все же был выполнен.

«Сейчас мы уверены, что российская сторона знает, как это можно сделать. Продление ареста, к сожалению, не облегчает и без того сложную работу дипломатов. Но Россия также должна осознавать, что каждое такое неправомерное действие, как сегодняшнее продление ареста, только усугубляет ситуацию. Поэтому давление будет только расти. Пока наши ребята не вернутся в Украину», - подчеркнула Зеркаль.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 июля, Лефортовский районный суд Москвы на три месяца продлил срок пребывания под стражей всем 24 украинским военнопленным морякам - до 24 и 26 октября.

В Министерстве иностранных дел заявили, что сегодняшнее решение российского суда о продлении срока пребывания под стражей украинским морякам еще больше обостряет спор между Россией и Украиной, а также выразили решительный протест.

Напомним, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины к РФ, которым судобязал Россию освободить захваченных моряков и суда. Согласно решению, Россия до 25 июня должна была проинформировать суд об исполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов.

Россия отказалась исполнить приказ Трибунала ООН. В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины об освобождении захваченных военных судов и моряков.

9 июля российские следователи завершили предъявлять украинским морякам обвинения, следующая стадия - ознакомление с материалами уголовного дела.